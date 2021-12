Protesty przeciw "lex TVN". Morawiecki: Tusk zachowywał się bardzo agresywnie

W trakcie niedzielnego protestu Tusk, zwracając się do prezydenta Andrzeja Dudy, zacytował słowa Czesława Miłosza. - Chciałbym zadedykować słowa Czesława Miłosza. Adresuję je do mieszkańca tego Pałacu i do jego mocodawcy: Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. Możesz go zabić - narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy. I sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta" - mówił Donald Tusk.