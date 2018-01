Protesty po odrzuceniu projektu Ratujmy Kobiety. "Ci ludzie chcą nas torturować"

W sobotni wieczór przed gmachem Sejmu oraz w wielu miastach Polski odbyły się demonstracje po odrzuceniu projektu ustawy liberalizującej przepisy aborcyjne. Nie zabrakło emocji i mocnych haseł.

Jedna z przemawiających pod Sejmem działaczek stwierdziła, że "10 stycznia (data odrzucenia projektu ustawy - przyp. red.) przejdzie do historii jako dzień hańby". Zaznaczyła również, że projekt był czymś więcej niż tylko "propozycją dotyczącą praw reprodukcyjnych" - jej zdaniem ustawa Ratujmy Kobiety "wpisuje się w szerszą wizję państwa" i "daje kobietom wybór".

- Znowu nam to zrobili. Znowu musiałyśmy wyjść na ulicę, przyjść pod Sejm. W Sejmie nie ma żadnej partii, która na serio traktowałaby prawa kobiet. Za nic mają nasze zdrowie, życie i wolność - mówiła ze sceny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z partii Razem.

- Ci podli ludzie chcą torturować w Polsce kobiety. Dziś chcemy im powiedzieć głośno i wyraźnie - nie pozwolimy na to. To my, a nie oni, jesteśmy po stronie życia. Liczy się dla nas godność, wolność i bezpieczeństwo. Jest nas dużo, jesteśmy silne i nie damy sobie odebrać naszych praw - grzmiała podczas swojego przemówienia.