Nowacka w "Wyborczej" narzeka na lenistwo opozycji. Sama wyjechała na ferie

Absolutna kompromitacja opozycji parlamentarnej podczas głosowań nad ustawami aborcyjnymi sprawiła, że przeciwnicy PiS zwrócili oczy w kierunku opozycji pozaparlamentarnej. Barbara Nowacka, która prezentowała w Sejmie projekt "Ratujmy Kobiety" w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" skrytykowała PO i Nowoczesną, stwierdziła, że obecna opozycja do niczego się nie nadaje. Gdy wywiad się ukazał, ona była już na feriach.

Ta zła opozycja w Sejmie

I nie lepsza poza Sejmem

Oczywiście, każdy ma prawo odpocząć, ale w polityce czasami trzeba wrócić z nart. Liderka Inicjatywy Polskiej miała doskonałą okazję, by wejść do gry, by przedstawić się jako realną alternatywę dla PO i Nowoczesnej, by wyjść i zapewnić wyborców: "Oni was zawiedli, my będziemy pracowici, zdyscyplinowani i nie dopuścimy do takich sytuacji". Ale takich obietnic nie da się składać z Zakopanego (czy gdzie tam pojechała Nowacka).