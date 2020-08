Protesty i zatrzymania po aresztowaniu aktywistki LGBT. Terlikowski: To służy głównie lewicy

Rafał Trzaskowski stwierdził, że działanie aktywistki to "wyraz bezsilności i krzyk niezgody na akt nienawiści". Mówił o swoim zdziwieniu, że zastosowano wobec niej areszt, oraz że nie wierzy w "przypadkowość ostatnich działań władzy i organów ścigania". Razem z zatrzymanymi aktywistami noc na komisariacie spędziła posłanka Magdalena Biejat i poseł Michał Szczerba. Alarmowali, że przez trzy godziny nie dopuszczano do aktywistów ich pełnomocników. - To jest to państwo prawa i sprawiedliwości? - pytała Biejat.