Protestowali przed TVP. Są pierwsze wyroki za blokadę auta Magdaleny Ogórek

Piotr Łopaciuk, który protestował w lutym przed siedzibą TVP Info, został oskarżony o to, że "utrudniał ruch na drodze publicznej w ten sposób, że stał na jezdni, czym uniemożliwiał ruch pojazdu marki BMW" Magdaleny Ogórek. Warszawski sąd uznał, że jest winny. - Z wielkiej "napaści" wyszedł kabaret - komentuje w rozmowie z WP. Wyroki dostali też inni protestujący.

Przypomnijmy: w pierwszą sobotę lutego grupa osób protestowała przed siedzibą TVP Info. Kiedy z budynku wyszła Magdalena Ogórek, manifestujący otoczyli auto dziennikarki. Na nagraniu, które trafiło do sieci widać było, jak do szyb samochodu przykładane i przyklejane są kartki z różnymi hasłami. Słychać też hasła: "wstyd i hańba", "kłamczucha" czy "zatrudnijcie dziennikarzy". Kilka osób próbowało uniemożliwić dziennikarce odjechanie samochodem.

"Zatrudnijcie dziennikarzy czyli 'napaść' na Magdalenę Ogórek" - napisał na Facebooku Piotr Łopaciuk, który brał udział w proteście przed TVP Info. Opublikował wyrok nakazowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. Łopaciuk został obwinony za to, że 2 lutego w Warszawie przy ul. Moniuszki "utrudniał ruch na drodze publicznej w ten sposób, że stał na jezdni czym uniemożliwiał ruch pojazdu marki BMW". Podano także numer rejestracyjny auta. To samochód Magdaleny Ogórek. Sąd orzekł, że Łopaciuk jest winny i musi zapłacić 300 zł grzywny oraz pokryć koszty procesowe.

Podobne dokumenty wpływają do innych protestujących, co potwierdził nam reprezentujący ich mecenas Michał Zacharski z kancelarii "Jacek Dubois i Wspólnicy". - Zgłosiły się do mnie co najmniej trzy osoby, które dostały takie wyroki - powiedział. Poinformował, że te osoby również będą się od nich odwoływać. Podkreślił też, że "wyroki dopiero spływają" i na pewno będzie ich więcej.