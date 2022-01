Protest studentów we Wrocławiu. Nie chcą nauki stacjonarnej

Jak zauważyli studenci, wydanie zarządzenia 5 stycznia sprawiło, że otrzymali oni ledwie trzy dni na przygotowanie się do nauki stacjonarnej. "Prowadzi to do wielu problemów natury komunikacyjnej i logistycznej, ale także może prowadzić do problemów z zakwaterowaniem studentów" - napisano w liście.