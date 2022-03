Protest rosyjskiej dziennikarki to ustawka? Były oficer Agencji Wywiadu komentuje

Dziennikarka rosyjskiej telewizji państwowej Marija Owsiannikowa, która zaprotestowała na wizji przeciwko wojnie w Ukrainie, została ukarana zaledwie grzywną, przez co podejrzewa się, że była to "ustawka". Sprawę komentował w programie specjalnym WP ppłk Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu. - Nie sądzę, że to jest jakaś ustawka. W takim razie, proszę bardzo, niech codziennie będą takie ustawki, to może coś się w Rosji zmieni. Zastanawiająca jest niska kara, ale trudno powiedzieć, czy to ze względu na powiązania towarzyskie, rodzinne, może nawet obyczajowe. Może to dla Rosjan by było za dużo - stwierdził. W jego ocenie "to, że jest taka kara niska, w zasadzie rozeszło się po kościach, to może być dobry znak".