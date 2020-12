Protest rolników. Zawiadomienie ws. akcji Agrounii. "Widok martwej świni zszokował wielu"

Agrounia opublikowała zdjęcia i nagrania, na których można zobaczyć, jak rolnicy zrzucają na ulice jajka, ziemniaki, kapustę pekińską. Pozostawili też martwą świnię. Do zdarzenia doszło niedaleko domu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu.

- Producenci mają dzisiaj bardzo duży problem rolny i z jajami, i z ziemniakami. Dlatego tutaj sypiemy, to co trzeba. Takie mamy podziękowanie dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego za to, że nie dba o polskich rolników. (...) Tu są tysiące jajek wyrzuconych, jest kapusta, której rolnicy nie mogą sprzedać - powiedział na jednym z filmów Michał Kołodziejczak, lider Agrounii.