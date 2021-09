Protest ratowników. Zemsta na autach łamistrajków, którzy wzięli 9 zł podwyżki

Białystok. Pocięte opony w aucie ratownika

Jeden z protestujących ratowników, którym rozmawiała WP, odcina się osób, którzy miały dopuścić się gróźb i przebicia opon. - Nie znam nikogo, kto mógłby to zrobić. Konflikt spowodował sam dyrektor, który postanowił iść z nami na ostro. Uznał, że znajdzie osoby, które przyjdą do pracy, bo da im 9 złotych podwyżki. Liczy, że nas to złamie. Taka sytuacja i tak nie utrzyma się długo, bo ile czasu ci zastępcy dadzą radę pracować bez wypoczynku? - mówi ratownik.