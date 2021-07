Protest ratowników medycznych. Idą na zwolnienia, SOR-y odmawiają przyjęć

"Czy jesteście świadomi, że codziennie nie wyjeżdża w skali kraju kilkadziesiąt karetek? Czemu jest źle i czemu będzie jeszcze gorzej? W pogotowiach w całym kraju nadszedł czas zmian. Do pracy przyszli młodzi i świadomi swojej wartości ludzie (nie obrażając oczywiście starych pracowników). Szanowni dysponenci, a wiemy że czytają nas dyrektorzy dużych stacji pogotowia. Zrozumcie proszę, że te czasy już minęły. Teraz młodzi ratownicy są zmotywowani do robienia "dobrego ratownictwa" ale będą robić to ratownictwo za dobre pieniądze. To wy jesteście odpowiedzialni za podpisanie właściwych kontraktów z NFZ. Czy ktoś Was tam przypala ogniem albo grozi rozerwaniem końmi w przypadku nie podpisania niekorzystnych umów z NFZ?!" – czytamy na facebookowym profilu protestujących ratowników.