Protest przed więzieniem w Przytułach Starych. "Nie mogła powstrzymać łez"

- Każdego dnia przychodzę tu, by wesprzeć Maćka. To, co się dzieje, jest dla mnie niezrozumiałe, to jest straszna kara, nieadekwatna do tego, co zrobił. Ale mimo wszystko jesteśmy dobrej myśli. Musimy być… - mówiła reporterce "Faktu" zapłakana kobieta.