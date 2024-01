Duda zapowiedział ułaskawienie polityków PiS. Politolog: "manifestacja sprawczości"

Politolog przypomina opóźnioną reakcję Andrzeja Dudy ws. mediów publicznych. - Jak się okazało było to i tak kompletnie nieskuteczne, ale dotyczyło sprawy, która nawet w elektoracie prawicy mogła budzić mieszane uczucia. W tym wypadku jest trochę inaczej, to jest temat, który samym wyborcom prawicy łatwiej jest przedstawić jako bardzo istotny. Polityka karmi się personaliami, więc tym bardziej by potwierdzało to, że Andrzej Duda zapowiedział reakcję, ponieważ groziłaby mu próba postawienia go po tej samej stronie, po której są rządzący, nie z korzystania jak najszybciej z wszystkich możliwości - dodaje prof. Chwedoruk.