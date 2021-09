Protest policjantów faktem? "Niezadowolenie się wylewa"

Protest policjantów będzie miał miejsce? - Tego nie wiemy. Na pewno chcielibyśmy tego uniknąć i załatwić sprawę w ramach rozmów, w ramach negocjacji z ministrem spraw wewnętrznych i administracji - powiedział w programie "Newsroom" WP Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów. - Niezadowolenie w środowisku jest faktem i tego nie należy ignorować, niezależnie od tego czy są jacyś inspiratorzy czy ich nie ma. W tej grupie niezadowolonych są policjanci i to niezadowolenie się wylewa. Skoro część policjantów jest pod takimi anonimowymi kontami, problem musi mieć adresata. To właściwym adresatem stał się przewodniczący NSZZ Rafał Jankowski - dodał, odnosząc się do faktu, że wielu policjantów na forach internetowych oskarża Jankowskiego o "zdradę" związku. Koniuszy zgodził się z tym, że Jankowski jest "uosobieniem tego niezadowolenia". - Problem niewątpliwie jest, my o tym wiemy. Postawiliśmy swoje żądania. Tym żądaniem jest dopełnienie i wypełnienie zobowiązań, zawartych w porozumieniu sprzed trzech lat - zaznaczył rozmówca WP.