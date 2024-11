Prosili kierowcę, żeby zwolnił. Usłyszeli: "Sprawię, że wszyscy zginiemy"

Zdarzenie z początku wyglądało na zwykły wypadek. Śledczy ustalili jednak, że była to próba zabójstwa. Sylwia Lenart-Cabała, szefowa Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu przekazuje w rozmowie z WP, że mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa swoich pasażerów.

- Jest to obywatel Polski. Nie przyznaje się do winy. Osoby poszkodowane mają uszkodzenia ciała, ale ich stan jest dobry - dodaje.

Przedstawicielka prokuratury przekazuje ponadto, że policja zaraz po wypadku pobrała do badań próbki krwi kierowcy taxi Bolta. Ich wyniki pokażą, czy kierowca w chwili, gdy wjechał w mur, był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zatrzymany zostanie także poddany badaniom psychiatrycznym.

Kierowca na ich prośby reagował agresją i powiedział, że "nikt go pouczać nie będzie". Klienci usłyszeli także, że jeśli "nie podoba im się, jak prowadzi, to on sprawi, że zaraz wszyscy zginą".