Prorosyjski kandydat na prezydenta? Sykulski startuje w prawyborach

Do zarejestrowania kandydata trzeba zebrać 100 tys. podpisów. Jak wskazuje "Rz", małym ugrupowaniom może się to udać. Lider Ruchu Naprawy Polski Romuald Starosielec próbował kandydować w 2020 roku. Choć zbiórkę utrudniała pandemia, a finalnie się nie udało, to zebrano 75 tys. podpisów, co jest dość imponującym wynikiem, jak na "polityczny plankton".