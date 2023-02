"Ekspert" szerzący tezy rosyjskiej propagandy miał dać tu wykład. "Nie mieści się w głowie"

- Nie będzie tego spotkania, na 100 procent. To, co przekazuje pan Sykulski jest niezgodne z tym, co myślimy. Nie mieści mi się w głowie, by głosić takie rzeczy - mówi. I dodaje: - Bardzo często padamy ofiarą wynajmowania sali poprzez podstawione osoby czy fundacje. To już niejednokrotnie miało miejsce. Kilka razy udało się to zdusić w zarodku, a kilka razy nie. Teraz miał miejsce ten drugi przypadek. Pan Sykulski nie wynajmował sali, robiła to podstawiona osoba.