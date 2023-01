Proputinowska partia w Polsce? Na jej czele były wiceminister z rządu PiS

"Gazeta Wyborcza" przypomina, że Tołwiński zaczął zbierać podpisy potrzebne do rejestracji Frontu wiosną ubiegłego roku, tuż po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. "Otaczające nas warunki i wyzwania determinują jacy jesteśmy i co powinniśmy robić. Maszerujesz, manifestujesz, trawisz czas, energię i środki a kończy się to, że zdezorientowany i durny stajesz u urny. Później narzekasz i zaczyna się to od nowa" - pisał w mediach społecznościowych były wiceminister w rządzie PiS.