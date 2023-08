Propozycja z PiS? Karczewski o słowach Kołodziejczaka

Michał Kołodziejczak jest sporym zaskoczeniem na listach Koalicji Obywatelskiej. - To strzał w kolano - mówił w programie "Tłit" senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. - Trudno będzie chociażby w moim okręgu głosować na panią Kluzik-Rostkowską myśląc o Agrounii. Nie wyobrażam sobie, by potencjalni wyborcy Agrounii głosowali na nią. To zupełnie niezrozumiałe. Donald Tusk jest spalony na wsi. Kołodziejczak będzie chciał podpalić wieś. Nie obawiamy się (Kołodziejczaka - red.). Na pewno się dostanie (do Sejmu - red.), to był jego cel. Ze wszystkich koalicji został wypchnięty i został wchłonięty jako przystawka Platformy Obywatelskiej. Agrounii już nie ma. Co innego spotkać się, a co innego rozmawiać o koalicji. Jestem członkiem ścisłych władz PiS i mogę panu powiedzieć, że nie było rozmowy (z Kołodziejczakiem o stanowiskach; o takich rozmowach mówił w TVN24 Kołodziejczak - red.). To abstrakcja. Rozmawiać trzeba z każdym. To naturalne, że pan minister Telus rozmawia z bardzo rozsądnymi politykami i z mniej rozsądnymi politykami - dodał.

Rozwiń