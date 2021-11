Propozycja Tuska. Wiceminister nie wyklucza

- Być może już czas, by zastanowić się, czy nie powinniśmy uruchomić art. 4 NATO - powiedział szef PO Donald Tusk, komentując sytuację na granicy z Białorusią. - Jeśli nasza granica będzie bezpośrednio zagrożona presją fizyczną przy udziale służb białoruskich - tłumaczył. Przypomnijmy, w art. 4 czytamy, że "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron". Co na to wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk? - Według mojej wiedzy pierwsze konsultacje z państwami członkowskimi na ten temat odbyły się już wiele tygodni temu, w czasie kiedy ten atak miał bardziej zdecydowany charakter wobec państw bałtyckich. Jeśli chodzi o Polskę, to w ubiegłym tygodniu ten punkt stawał na Radzie Północnoatlantyckiej. Chodziło o ten moment, kiedy doszło do naruszenia polskiej granicy - wskazał wiceminister. - W miarę rozwoju sytuacji nie wykluczamy żadnego rozwiązania, także artykułu 4. Nasz przedstawiciel przy NATO będzie zaangażowany w tym zakresie - dodał.