Prokuratura zbada słowa papieża Franciszka. Bartłomiej Sienkiewicz: to szaleństwo!

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wszczęła postępowanie wobec dwóch mężczyzn, którzy na transparencie w kolorach tęczy umieścili cytat ze słów papieża Franciszka: "Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś". "W toku postępowania ustalono, że zachowanie podejrzanych skutkowało obrazą uczuć religijnych" - twierdzi prokuratura. Sprawę komentował w programie "Tłit" Bartłomiej Sienkiewicz (PO). - To dowód szaleństwa, jakie powoli ogarnia Polskę pod wpływem ideologii prawicy. Zbudzono wszystkie demony fanatyzmu religijnego, co bardziej przypomina kraj, w którym rządzą ekstremiści muzułmańscy niż kraj europejski. Jeśli słowa Franciszka bada polska prokuratura, bo ktoś się w Polsce poczuł urażony, to znaczy, że jesteśmy w jakimś Talibanie. Prokuratura nie powinna w ogóle przyjąć tej sprawy - przekonywał Sienkiewicz. - To bzdury, które opowiadają jacyś ciemni klechowie, którzy prowadzą swoje owieczki w stronę państwa wyznaniowego. Gdzie my jesteśmy? To jest marsz fanatyków, a rząd bierze w tym czynny udział - podsumował Sienkiewicz.

