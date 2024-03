Prokuratura przesłucha Kaczyńskiego? "Konieczne"

W piątek Jarosław Kaczyński stanie przed komisją ds. Pegasusa jako pierwszy świadek. Gość programu "Tłit" WP, były p.o. Prokuratora Krajowego Jacek Bilewicz mówił, że prokuratura pozostaje w kontakcie z komisją śledczą. - My także przekazujemy pierwsze materiały jawne, chcemy z komisją współpracować - powiedział Bilewicz. Prokurator stwierdził, że gdyby on mógł zapytać Kaczyńskiego, zapytałby, "czy tego rodzaju ofensywne narzędzie służące do ścigania najcięższych przestępstw, ale przez służby wywiadowcze, czy to jest narzędzie, które powinno być wykorzystywane w procesie karnym". Wspomniano również tym, że to Kaczyński poinformował opinię publiczną o tym, że w Polsce jest Pegasusa. Prowadzący Patryk Michalski zapytał, czy przesłuchanie Kaczyńskiego przez prokuraturę jest możliwe. - Wydaję się, że jest nie tyle, co możliwe, co konieczne - stwierdził Bilewicz. Dodał także, że "skoro b. premier publicznie potwierdził, że taka wiedzę posiada, to wydaje się, że taka czynność będzie jak najbardziej uzasadniona".