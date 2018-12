Prokuratura potwierdza tożsamość 11-latki, która urodziła dziecko. To Ukrainka

Ciężarna 11-latka przyjechała z Ukrainy do matki, która mieszkała i pracowała na Pomorzu. Dziewczynka trafiła do szpitala w Gdańsku, gdzie urodziła. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Przesłuchano już matkę - teraz przed sądem zeznawać będzie 11-latka. Obie są obywatelkami Ukrainy.

Matka 11-latki od dłuższego czasu pracowała i mieszkała w okolicach Skarszew na Pomorzu. Jak podaje "Super Express", kobieta miała od początku wiedzieć, że jej córka jest w ciąży. 11-latka przyjechała do Polski już we wrześniu. Do szpitala trafiła jednak dopiero 18 grudnia. Wtedy miała skarżyć się na ból brzucha.