Prokuratura o właścicielach Solvere: złamali ustawę antykorupcyjną, ale to "nie było zamierzone"

W maju ubiegłego roku warszawska prokuratura okręgowa odmówiła wszczęcia dochodzenia ws. podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych przez dyrektorów w KPRM, jednocześnie właścicieli spółki Solvere. Teraz okazuje się, że w uzasadnieniu do tej decyzji przyznała jednak, że złamali ustawę antykorupcyjną.

O spółce Solvere i jej właścicielach Piotrze Matczuku i Annie Plakwicz zrobiło się głośno w jesienią 2017 roku, za sprawą publikacji "Gazety Wyborczej". Okazało się że Matczuk i Plakwicz, pełniąc jednocześnie funkcję dyrektorów w KPRM założyli spółkę, która miała zajmować się m.in. PR. Zrobili to, mimo iż ustawa antykorupcyjna zabrania państwowym urzędnikom posiadania powyżej 10 proc. udziału w spółkach prawa handlowego.

Złamali ustawę, ale kary nie poniosą

Analiza CBA w tej sprawie trafiła jednak do warszawskiej prokuratury okręgowej, która zajmowała się oświadczeniami majątkowymi Matczuka i Plakwicz. Przypomnijmy, że zgodnie z ustaleniami mediów złożyli oni dwukrotnie oświadczenia majątkowe w KPRM w 2017 roku. Pierwsze - w maju 2017 roku, drugie gdy żegnali się z pracą w KPRM. W tym pierwszym, złożonym 22 maja, a więc kilka dni po rejestracji spółki, w ogóle nie wspomnieli o posiadanych w niej udziałach. W drugim oświadczeniu Plakwicz przyznała, że ma powyżej 10 proc. udziałów w spółce, Matczuk natomiast napisał, że ma mniej niż 10 proc. (tymczasem był właścicielem połowy firmy).

Prokuratura odmawia śledztwa: "oświadczenia, w sensie subiektywnym, odpowiadały prawdzie"

Prokuratura w maju 2018 roku odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Stwierdziła, że Matczuk i Plakwicz nie zataili informacji o spółce Solvere w swoich oświadczeniach majątkowych. To, że nie wpisali w pierwszym oświadczeniu faktu posiadania w niej udziałów, wynikało z tego, że nie wiedzieli jeszcze o tym, że sąd ich firmę zarejestrował.

"Zgromadzony materiał dowodowy prowadzi do wniosku, że złożone przez wyżej wymienionych oświadczenia, w sensie subiektywnym, odpowiadały prawdzie" - cytowała wówczas ustalenia śledczych "Rzeczpospolita".

Do pełnego uzasadnienia prokuratury dotarł po wielu miesiącach onet.pl. Okazuje się, że prokurator Paweł Szpringer, zastępca Prokuratora Okręgowego w warszawie, który podpisał się pod tym dokumentem uznał jednak, że właściciele Solvere złamali prawo.

Prokuratura: złamali prawo, ale to "nie było zamierzone"

„Anna Plakwicz w okresie od dnia 16 maja 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku oraz Piotr Matczuk w okresie od dnia 16 maja 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku, a więc jeszcze będąc zatrudnionymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, posiadali po 60 udziałów w Solvere Sp. z o. o., co stanowiło powyżej 10 proc. wszystkich udziałów i tym samym naruszyli art 4 pkt 5 ustawy antykorupcyjnej” - czytamy w cytowanym przez onet.pl uzasadnieniu.

"Ponadto wyżej wymienieni we wskazanych okresach pozostawali w zarządzie Solvere Sp. z o.o., czym naruszyli art 4 pkt. 1 ustawy antykorupcyjnej” - przyznał również prokurator (wspomniany przepis stanowi, że urzędnicy nie mogą być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek - przyp. red).

Prokurator, jak CBA uznał jednak, że skoro Anna Plakwicz i Piotr Matczuk zwolnili sie z pracy, to "nie ma prawnej możliwości zastosowania wobec nich sankcji”.