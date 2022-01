Prokurator Wrzosek oskarża Samuela Pereirę. "Ustawił nas w jednym szeregu z przestępcami"

Senatora zapytano też o oskarżenia ws. rzekomej "farmy trolli", jaką zdaniem TVP miał prowadzić. - Jestem przekonany, że zostałem w to wklejony jako figurant, stworzono pretekst do inwigilowania mnie. Przez pół roku monitorowano moje życie, prześwietlono mnie niemal jak rentgenem, nie znajdując na mnie nic, natomiast poświęcono na to ogromne środki państwa polskiego. Jedno załączenie Pegasusa to 300-400 tys. zł - tłumaczył polityk opozycji.