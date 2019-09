Prokurator wezwał Donalda Trumpa do udostępnienia zeznań podatkowych. "Nic o tym nie wiem"

Nowojorska prokuratura wezwała Donalda Trumpa do udostępnienia zeznań podatkowych z ostatnich ośmiu lat pod rygorem odpowiedzialności karnej - dowiedziała się amerykańska agencja Associated Press.

Wezwanie do firmy obsługującej Trump Organisation miało wysłać w poniedziałek nowojorskie biuro prokuratora Cyrusa Vance'a. Zapytany o to w poniedziałek Donald Trump odpowiedział, że "nic o tym nie wie". Z kolei jego prawnik z firmy Marc Mukasey stwierdził, że "ocenia sytuację i niebawem udzieli odpowiedzi".

To nie pierwsze tego typu wezwanie. Na początku tego roku firma księgowa Trumpa został wezwana do udostępnienia Kongresowi USA dokumentacji podatkowej. Prezydent Trump i jego troje dzieci walczą o unieważnienie tego nakazu. W kwietniu tego roku złożyli w sądzie pozew, który miał zablokować dostęp dwóch komisji Izby Reprezentantów do dokumentów finansowych firmy z lat 2011-2018.