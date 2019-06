Prokurator Święczkowski w Sejmie o wiarygodności Falenty: Pisał kiedyś, że istnieje sekstaśma ze Schetyną i Trzaskowskim

Marek Falenta zostanie przesłuchany w sprawie listu wysłanego do prezydenta Andrzeja Dudy, ale nie będzie osobnego śledztwa - poinformował podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Dodał, że śledczy oceniają wiarygodność biznesmena także na podstawie rewelacji, o których już wcześniej informował on opinię publiczną. Święczkowski przypomniał, że w ubiegłym roku Marek Falenta napisał na Twitterze o rzekomej sekstaśmie z Grzegorzem Schetyną i Rafałem Trzaskowskim w rolach głównych.

"Bierzemy pod uwagę to, co nowego mówi Marek Falenta w tego rodzaju pismach kierowanych do różnych instytucji i zapewniam państwa posłów, iż prokuratorzy przesłuchają na te okoliczności podejrzanego w śledztwie Prokuratury Okręgowej na Pradze i będzie mógł złożyć w tym zakresie wyjaśnienia. Po złożeniu tych wyjaśnień będziemy oceniać ich wiarygodność pod kątem różnego rodzaju okoliczności, zdarzeń, biorąc pod uwagę fakt, iż co do części z nich już sąd dokonał oceny ich wiarygodności, iż Falenta przebywał w szpitalu psychiatrycznym i prokuratura dysponuje szeroką dokumentacją zakresu jego pobytu w różnego rodzaju placówkach zdrowia psychicznego oraz biorąc pod uwagę inne jego publiczne wypowiedzi i dywagacje pojawiające się w mediach" - powiedział Bogdan Święczkowski w Sejmie.