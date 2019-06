Marek Falenta będzie przesłuchany. Sześć spraw w toku

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski poinformował w Sejmie, jakie plany wobec Marka Falenty ma wymiar sprawiedliwości. Biznesmen będzie przesłuchany ws. jego listu do prezydenta. Przeciw Falencie toczą się jeszcze dwie sprawy, a cztery są w przygotowaniu.

Bogdan Święczkowski zapewnił w Sejmie, że prokuratura bierze pod uwagę wypowiedzi Marka Falenty z ostatnich tygodni. Biznesmen skazany za udział w tzw. aferze taśmowej uciekł do Hiszpanii, gdzie został złapany i przewieziony do Polski. Z aresztu trzykrotnie domagał się ułaskawienia od prezydenta. Pisał też do prezesa PiS i premiera.