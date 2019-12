WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze dyscyplinowanie sędziów + 2 debatasejm oprac. Violetta Baran 1 godzinę temu Projekt PiS ws. dyscyplinowania sędziów. Debata z limitem pytań Obrady Sejmu rozpoczęły się od awantury o sposób procedowania. Prezydium Sejmu wprowadziło limit pytań, które mogą zadać posłowie. Koalicja Obywatelska protestowała i przeciwko limitowi i przeciwko wprowadzeniu ustawy do porządku obrad. Oba głosowania przegrała, mimo że na sali nie było ponad 30 posłów PiS. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Debata nad projektem ustawy dyscyplinującej sędziów procedowana będzie z limitem pytań (PAP, Fot: Tomasz Gzell) Poszerzenie porządku obrad o ustawę dotyczącą dyscyplinowania sędziów zostało w głosowaniu zaakceptowane przez 201 posłów. 193 było przeciwnych. Wniosek ten przeszedł więc niewielką różnicą głosów - na sali nie było 34 posłów PiS. Niestety, zabrakło także wielu posłów opozycji, którzy nie zgadzali się na wprowadzenie projektu pod obrady ( 11 posłów KO, 12 posłów Lewicy i 7 posłów PSL-Kukiz'15). Informacja o wyniku głosowania wywołała wiele komentarzy w sieci. "Tak, synu. Opozycja umie przegrać nawet wtedy, kiedy na sali nie ma całego autobusu 32 posłów PiS. W konferencjach o tym, że "zrobią wszystko" są niezastąpieni. Ale zwyczajnie przyjść do roboty, raz na kilka tygodni, na 10:00, i poprzeć swój własny wniosek - to już przesada" - napisał na swoim profilu na Twitterze dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Opozycja sprzeciwiła się też sposobowi prac nad ustawą podczas I czytania: ograniczeniu czasu na wystąpienia i limitowi pytań, które mogą zadać przedstawiciele każdego klubu i koła. - Zgłaszam wniosek przeciwny, o pozostawienie 5 minut na wystąpienie - oświadczył wicemarszałek Ryszard Terlecki, zanim przedstawiciel KO wszedł na mównicę, by uzasadnić swój wniosek. - Jedna z najważniejszych ustaw, o ustroju sądów powszechnych ma być procedowana z limitem pytań - mówił poseł KO Sławomir Nitras. - Państwo, którzy się tam zapisujecie do pytań, nie wiecie, że to jest bez sensu, bo pani marszałek wprowadziła limit pytań dla każdego klubu. A pan marszałek chce, żeby cała debata trwała pięć minut - grzmiał poseł KO. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek sprostowała, że to nie ona, a Prezydium Sejmu wprowadziło limit pytań. W głosowaniu przyjęto propozycję Prezydium Sejmu, ograniczającą czas wypowiedzi dla klubów i kół do 5 minut i wprowadzającą limit pytań. Zagłosowało za nią 204 posłów, przeciw było 195. Aż 32 posłów PiS nie głosowało. Niestety, udziału w głosowaniu nie wzięło także 10 posłów KO, 8 posłów Lewicy i 9 posłów PSL-Kukiz' 15. - Mamy do czynienia z największym atakiem na wymiar sprawiedliwości. Składam wniosek o przerwę i zwrócenie się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o wyjaśnienie, czy ta ustawa nie została przygotowana po to, by zapewnić bezkarność politykom PiS-u - zwróciła się z wnioskiem formalnym posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz. - Ta ustawa sprawi, że sądy staną się zabawką w rękach polityków PiS - mówiła. Marszałek poddała wniosek pod głosowanie. Posłowie go odrzucili. Wniosek o przerwę zgłosiła także posłanka Barbara Dolniak. Prosiła, by marszałek Sejmu wytłumaczyła Konwentowi Seniorów, a także posłom, dlaczego nie skorzystała z możliwości skierowania projektu do Komisji Ustawodawczej przed I czytaniem. Przypomniała, że do projektu zgłoszono zastrzeżenia, między innymi BAS, z których wynika, że niektóre ich zapisy mogą naruszać zasadę niezawisłości sędziów. Marszałek stwierdziła, że nie podda wniosku o głosowanie, bo jest to kolejny wniosek o przerwę. Poseł Michał Szczerba zwrócił uwagę, że proponowane przez PiS zapisy dyscyplinujące sędziów nie są potrzebne. - Już w tej chwili łamiecie prawo, łamiecie kręgosłupy prokuratorów, którzy chcą być niezawiśli i niezależni - stwierdził, mówiąc o zaleceniu Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego. Po wyczerpaniu wniosków formalnych ogłoszono przerwę w posiedzeniu Sejmu na spotkanie opłatkowe posłów. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące