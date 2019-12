Jacek Ozdoba o projekcie PiS dotyczącym dyscyplinowania sędziów: w jakimś sensie zostanie zmodyfikowany

Jacek Ozdoba, jeden z posłów PiS, którzy poinformowali o złożeniu projektu nowelizacji ustaw sądowych, zapowiada jego zmiany. Poprawki do projektu zapowiada także rzecznik Porozumienia, poseł Kamil Bortniczuk.

Pytany o opinię BAS stwierdził, że na tym etapie, "nie przywiązywałby do niej takiej dużej wagi". - To jest pierwsza faza projektu - tłumaczy reporterowi RMF FM.

Projekt PiS trafi w czwartek pod obrady Sejmu?

Rzecznik Porozumienia, poseł Kamil Bortniczuk na antenie TVN24 stwierdził, że choć jego ugrupowanie "zgadza się, co do kierunku" z projektem ustawy proponowanej przez posłów PiS, to złoży do niego poprawki, "które mają lekko złagodzić" zawarte w nim zapisy.