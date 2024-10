Program Polska Wschodnia. W Białymstoku zachwyt: "Nie możemy się cofać"

- Bardzo dobrze, że coś takiego jest. Nie można się cofać z niczym, Polska musi iść do przodu – stwierdziła seniorka z Podlasia, komentując unijny program Polska Wschodnia. Jak tłumaczył przechodniom reporter WP Marek Gorczak, chodzi m.in. o inwestowanie w komunikację miejską, drogi i kolej. Dla mieszkańców Białegostoku to zakup autobusów elektrycznych czy budowa parkingów typu Park&Ride. Zapytaliśmy w stolicy Podlasia, co ludzie sądzą o programie i nowym elektrycznym taborze w mieście. - Oczywiście, że popieram takie inicjatywy. Chodzi tutaj też o ekologię, żeby było i ekologicznie i ekonomicznie – przyznała inna mieszkanka miasta. - To bardzo dobra rzecz i pożyteczna dla naszego społeczeństwa. Powietrze będzie bardziej czyste i zdrowsze. Popieram – dodała krótko kolejna białostoczanka. Wśród mieszkańców Podlasia pojawiły się pojedyncze krytyczne głosy. – Niekoniecznie mi się to podoba. Ja wolę podjechać samochodem po prostu, a słyszałam o sytuacjach z pożarami, więc dla mnie lepsze są auta spalinowe – dodała inna rozmówczyni WP. Poznaj więcej opinii Polaków o programie Polska Wschodnia i autobusach elektrycznych dla miasta. Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.