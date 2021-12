Prognoza pogody. Zima nas jeszcze zaskoczy?

Pogoda w ostatnich dniach dała do wiwatu. Temperatura wyraźnie spadła, a za oknami wielu polskich domów czai się już prawdziwa, śnieżna zima. A jaka pogoda zapowiada się na najbliższy weekend? - Będzie niezbyt ciepło. Musimy się powoli przyzwyczajać do tej aury chłodniejszej, bo dalej nie widać ocieplenia - mówił w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z IMGW. Jak dodał, w sobotę w części Polski będzie można mówić o niskich, lecz dodatnich temperaturach, jednak od niedzieli słupki rtęci będą wskazywały już tylko od 0 do 1 st. C. w ciągu dnia. - Kolejne dni wyglądają bardzo podobnie - zaznaczył ekspert z IMGW. - Trzeba przede wszystkim spodziewać się zagrożeń z oblodzeniem. Może wystąpić opad deszczu ze śniegiem lub też opad marznący - podkreślił Walijewski.