Prognoza pogody. W środę mróz nie odpuści

Wychodząc w środę z domu trzeba pamiętać by się ciepło ubrać. Według prognozy IMGW, do końca dnia w całej Polsce utrzymają się minusowe temperatury. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, gdzie słupki rtęci zbliżą się do 0 stopni Celsiusza. Najzimniej na Suwalszczyźnie. Tam można dziś liczyć na maksymalnie minus 7 stopni.