Rekord zimna w Szwecji. Nawet -41 st. C

Mróz przyjdzie do Polski

Mrozy, co prawda nie tak siarczyste, dotrą również do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że temperatura w nocy z poniedziałku na wtorek może spaść w północno-wschodniej Polsce do nawet -9 st. C. W dzień również ma się utrzymać mróz, w granicach -6 st. C. Z kolei najzimniej w tym tygodniu ma być w nocy z wtorku na środę. Wtedy to temperatura spać może od nawet -10 st. C w Warszawie do -13 st. C na Suwalszczyźnie.