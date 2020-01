Prognoza pogody na ferie 13-19 stycznia. Jakie będą warunki w górach?

Już w przyszłym tygodniu mieszkańcy 5 województw udadzą się na ferie zimowe. Czy amatorzy sportów zimowych mają na co liczyć? Sprawdź prognozę pogody dla Zakopanego, Szczyrku, Karpacza, Szklarskiej Poręby i Zieleńca na dni 13-19 stycznia.

W tygodniu 13-19 stycznia w Zakopanem temperatury w ciągu dnia będą na plusie. Od 2 do 5 stopni Celsjusza i słoneczną aurę napotkają wszyscy przyjezdni. Pod koniec obecnego tygodnia (6-12 stycznia) stolicę Tatr nawiedzi odwilż i deszcz, przez co resztki śniegu w samym mieście powinny stopnieć. Śnieg może spaść w samych Tatrach, jednak nie wiadomo, ile go będzie i jak długo się utrzyma. Warunki w górach zapewne będą się zmieniać z dnia na dzień, a jeśli pojawią się zamiecie śnieżne, turyści nie powinni wychodzić na szlaki.