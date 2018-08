Prognoza pogody na dziś - 6 sierpnia. Upały w odwrocie. Kolejny dzień niższych temperatur

Początek tygodnia będzie kontynuacją pogody z końca weekendu. Termometry pokażą podobną ilość kresek. Kłopotów nie powinny sprawiać też burze z gradem, które będą uciekać poza granice naszego kraju.

Poniedziałek w większości Polski będzie słoneczny, pogodny i bez opadów. Wyjątkiem mogą być jedynie województwa: zachodniopomorskie, podlaskie i lubelskie. Tam od czasu do czasu spodziewane są zachmurzenia i przelotny deszcz. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chociaż miejscami może osiągnąć w porywach 60 km/h.

Warunki biometeorologiczne będą neutralne. Termometry pokażą niemal identyczne wartości co dzień wcześniej. Na przeważającym obszarze kraju temperatura będzie oscylować między 22 a 25 stopniami Celsjusza. Nieco cieplej, a przez to bardziej uciążliwie, będzie za zachodzie, gdzie słupki rtęci pokażą od 26 do 29 kresek.