Prognoza pogody na dziś - 29 grudnia. Pochmurno i deszczowo, ale do 8 stopni Celsjusza

W sobotę na niebie przez cały dzień dominować będą chmury z deszczem. Gdzieniegdzie mogą pojawić się delikatne przejaśnienia. Mimo że porywisty wiatr będzie obniżał odczuwalną temperaturę, to przez cały dzień będzie ciepło.

W ciągu dnia, jak na końcówkę grudnia, ciepło. Termometry przez cały czas będą pokazywać dodatnią temperaturę. Na wschodzie od 2 do 4 kresek. Z kolei na zachodzie słupki rtęci wskażą od 6 do 8 stopni Celsjusza. Odczuwalną temperaturę skutecznie obniżać będzie silny wiatr. W porywach może osiągać on do 50 km/h. Uważać muszą kierowcy, na drogach będzie ślisko.