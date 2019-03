Prognoza pogody na dziś - 17 marca. Słonecznie i nawet 18 stopni Celsjusza

Koniec weekendu przyniesie powiew prawdziwie wiosennej pogody. Będzie ciepło, ale wietrznie. Różnica temperatury pomiędzy najchłodniejszym i najcieplejszym miejscem może wynieść prawie 10 kresek.

W całej Polsce będzie ciepło, ale wietrznie. Wiatr może w porywach osiągać nawet 60 km/h. W porównaniu do soboty mocno skoczy temperatura. Na północy i zachodzie kraju słupki rtęci pokażą od 10 do 13 kresek. Z kolei w centrum i na południu będzie jeszcze cieplej. Tam termometry pokażą od 15 do 18 stopni Celsjusza.