Prognoza pogody na dziś - 16 sierpnia. Do południa słonecznie, potem może popadać

Polska w ciągu najbliższej doby pozostanie w zasięgu wyżu Azorskiego ze wschodu i ciepłej masie powietrza polarnego. Z kolei południo-wschodnia część kraju znajdzie się pod wpływem niżu znad Rosji.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chociaż momentami może osiągnąć w porywach nawet 80 km/h. Warunki biometeorologiczne będą neutralne. Temperatura będzie podobna do tej z końca weekendu. Najcieplej będzie na zachodzie Polski, od 27 do 28 kresek. W pozostałym obszarze kraju termometry wskażą od 23 do 26 stopni Celsjusza.