Polska jak Hiszpania. Anomalie z upałami skończą się... w październiku

To jeszcze nie koniec fali upałów w Polsce. Do końca sierpnia w będą się utrzymywać temperatury powyżej normy zanotowanej w ciągu 30 lat - donosi serwis Meteomodel.pl. Najbliższa fala uporczywych upałów zacznie się 19 sierpnia.

- Według najnowszej, miesięcznej prognozy ECMWF, do końca miesiąca mamy mieć do czynienia z temperaturami powyżej normy z okresu 1981-2010. Szczególnie ciepło miałoby być jednak tylko do końca pierwszej połowy miesiąca. Później anomalie miałyby być nieco bardziej umiarkowane - piszą autorzy Meteomodel.pl.