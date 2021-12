Prognoza pogody. Do Polski wkracza duży front

- Dzisiaj do Polski od południowego-zachodu wkracza front atmosferyczny i on przyniesie opady. Będą to opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W Sudetach może dziś spaść nawet od 7 do 10 centymetrów białego puchu. Tyle samo jutro w centralnej Polsce - mówił w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z IMGW. Do wieczora front będzie się przesuwał w kierunku północno-wschodniej części kraju. Wraz z nim do Polski napłynie ocieplenie. - Czapki i rękawiczki się przydadzą, ale w najbliższych dniach już nie będzie aż tak chłodno. Już dzisiaj dotrze do nas cieplejsze powietrze i temperatury, zarówno w dzień, jak i w nocy, nie będą aż tak niskie - zaznaczył. Walijewski przekazał, że słupki rtęci w najbliższych dniach będą oscylować w okolicy zera stopni Celsjusza, co w połączeniu z opadami może powodować niebezpieczne oblodzenia na drogach i chodnikach. - Dzisiaj praktycznie cała wschodnia i południowa część kraju będzie w tym niebezpiecznym rejonie, gdzie opady będą zamarzały, będą też oblodzenia, będzie ślisko - przestrzegał. Synoptyk zaapelował do pieszych i kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.