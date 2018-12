Prognoza na święta może zaskoczyć. Czeka nas odmiana

Tęsknicie za zimą w grudniu? Jest szansa na śnieg i ujemne temperatury. Synoptycy pokusili się o prognozę pogody na Święta Bożego Narodzenia.

Przez ostatnie lata śnieg w święta można było zobaczyć tylko w górach (East News)

Synoptycy Cumulusa pokusili się z 10 dniowym wyprzedzeniem o pierwszą dość szczegółową prognozę pogody na nadchodzące święta. Okazuje się, że jest szansa na śnieg i ujemne temperatury nawet w ciągu dnia.

Wigilia

W Wigilię w całym kraju na niebie przeważać będą chmury frontowe, z których od czasu do czasu poprószy słaby śnieg. Tylko w pasie wybrzeża (wpływ ciepłego Bałtyku) opady śniegu mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem, a około południa nawet w sam deszcz.

Natomiast w zachodniej Polsce w przerwach pomiędzy opadami mamy szansę na przejaśnienia, a nawet krótkie słoneczne chwile. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od (-5) – (-3) st. C na wschodzie oraz na przedgórzu do (-2) – (-1) st. C w zachodniej Polsce.

Cieplej będzie w wąskim pasie wybrzeża, tam od 1 do 3 st. C.

Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia

25 grudnia czeka nas w zasadzie powtórka pogody z Wigilii, czyli przewaga chmur, z których od czasu do czasu poprószy słaby śnieg, a śnieg z deszczem, a chwilami nawet sam deszcz pojawi się tylko w pasie wybrzeża.

Ponownie na zachodzie, ale tym razem również na południu w przerwach pomiędzy opadami mamy szansę na krótkie, słoneczne chwile.

Pomimo w miarę stabilnej aury, to uważajmy na północnym-wschodzie, bo tam może nieco mocniej sypnąć śniegiem. Termometry w ciągu dnia wskażą od (-6) – (-4) st. C na wschodzie, w centrum i na południu do (-3) – (-1) st. C w zachodniej Polsce. Ponownie cieplej będzie w wąskim pasie wybrzeża, tam od 1 do 3 st. C.

Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia

W całym kraju na niebie przeważać będą chmury, ale pod względem opadów pogoda podzieli Polskę na dwie części. I tak, na północnym-zachodzie i zachodzie pojawią się opady mieszane – śniegu i śniegu z deszczem, a chwilami nawet samego deszczu. Natomiast w centrum, na wschodzie i na południu popada sam śnieg.

Na niewielkie przejaśnienia (w przerwach pomiędzy opadami) będziemy mieli szansę głównie w północno – zachodniej i zachodniej Polsce.

Tym razem uważajmy na wschodzie i południowym-wschodzie, bo tutaj opady śniegu mogą być nieco intensywniejsze. Termometry w ciągu dnia wskażą od (-7) – (-4) st. C na północnym – wschodzie i wschodzie, do (-1) – (+1) st. C północno – zachodniej i zachodniej Polsce. Cieplej będzie ponownie w wąskim pasie wybrzeża, tam od 2 do 4 st. C.