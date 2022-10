Prognoza na najbliższe dni. Pogoda będzie sprzyjać spacerom

- Najbliższe dni zapowiadają się dosyć optymistycznie, zwłaszcza jeżeli chodzi o temperaturę. Dzisiaj i jutro słupki rtęci pokażą do 21 stopni Celsjusza - mówiła w programie "Newsroom" WP Dorota Pacocha z IMGW. W czwartek możliwe są jedynie przelotne opady, piątek zapowiada się już bez deszczu. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Pogorszenie pogody jest spodziewane dopiero w weekend. - W sobotę będzie do nas wędrował kolejny front atmosferyczny, który w niedzielę przyniesie nieco chłodniejsze powietrze. Na wschodzie i południowym wschodzie sobota będzie dosyć słoneczna i ciepła, ale już w niedzielę będzie nieco więcej chmur i nieco więcej deszczu - przekazała Pacocha. Temperatura w weekend będzie się wahać od 14 do 18 stopni Celsjusza. Po niedzieli spodziewane jest ocieplenie. - Poniedziałek będzie bardzo ładny, dosyć słoneczny i ciepły, do 21 stopni - mówiła synoptyk IMGW.