Prognoza na najbliższe dni. Będzie pogodnie, ale pojawią się burze

Wrzesień przyniósł nam dość wysokie temperatury, jednak czy taka aura ma szansę utrzymać się na dłużej? Na to pytanie odpowiedział gość programu "Newsroom" WP dr Adam Jaczewski. Ekspert IMGW poinformował, że według prognoz czeka nas bardzo ładny weekend. - Dziś temperatura przekraczała 25 stopni. Jutro będzie to temperatura jeszcze wyższa. Najcieplej na Dolnym Śląsku - do 27 stopni i oczywiście, ten nasz biegun zimna, czyli północno-wschodnia Polska - 24 stopnie. W sobotę temperatura będzie trochę niższa, bo 25-26 stopni. (…) Podobnie będzie w również niedzielę - powiedział. Jaczewski podkreślił jednak, że mogą wystąpić również burze. - W sobotę burze pojawią się w województwie kujawsko pomorskim, (...) następnie mogą rozlać się na Pomorze i na południową Polskę - przekazał. Ekspert IMGW zdradził również, że wysoka temperatura utrzyma się także po weekendzie. W ciągu dnia sięgać będzie 25 stopni Celsjusza, a nocą może spadać do 10 kresek.