Prognoza długoterminowa. Pogodowy rollercoaster przez dwa tygodnie

Pogoda. Dopiero pod koniec przyszłego tygodnia jest szansa na 25 stopni

Po chłodniejszym początku przyszłego tygodnia, około czwartku/piątku, kiedy niż rosyjski odejdzie w głąb Azji, a do głosu dojdzie (ten drugi) niż znad Kanału La Manche i północnych Niemiec, to ponownie z południowego zachodu dmuchnie ciepłem. Jednak tym razem będzie to ciepło iberyjskie i śródziemnomorskie, stąd temperatura odbije i w całym kraju wahać będzie się w przedziale 20-25 stopni, a na południu może dobić nawet do 30.