Prognoza długoterminowa na lipiec. Widać ocieplenie

Prognoza długoterminowa przewiduje, że dopiero po 20 lipca do Polski na stałe powrócą ciepłe i słoneczne dni. - Pod koniec miesiąca może się zrobić naprawdę gorąco. Niewykluczone, że wróci upał - donosi serwis TwojaPogoda.pl

Na razie potężny niż Pirmin nadal będzie siać spustoszenie w wakacyjnych kurortach Polski. W Jastarni na półwyspie Hel, po trwającym 4 dni sztormie i fali deszczów, do Bałtyku da się wejść, zakładając uprzednio piankę termiczną. Woda ma 16,6 stopnia C. Turyści masowo odwołują rezerwacje w pensjonatach.

W Ełku, gdzie niedawno pisaliśmy o gotującym się od upału jeziorze , temperatura wody ochłodziła się o 6 stopni C. Na jachcie pływającym po Mazurach wypada założyć windstopper i czapkę - tak zimny jest wiatr z północnych kierunków. Pogoda w lipcu pokazała swoją kapryśną stronę. Według prognoz na najbliższe dni temperatury ledwo przekroczą 20 stopni.

Pogoda na lipiec. Gdzie uciekać przed chłodem?

Jednak jest region turystyczny w Polsce, który opiera się lipcowemu ochłodzeniu. To Pojezierze Lubuskie na zachodzie Polski, gdzie już w sobotę 13 lipca będzie można poczuć letni powiew wakacji. Temperatury przekroczą 25 stopni, woda w jeziorach nie ostudziła się drastycznie po fali chłodu.

Według map modelu pogodowego GFS akurat w wojewódzkie lubuskim będzie najwięcej ciepłych dni. To nie wszystko. 18 lipca właśnie od zachodu wleje się nowa fala ciepła. W woj. lubuskim ma być najcieplej 23-25 stopni C. To jednak prognoza długoterminowa, obarczona niepewnością.