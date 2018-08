Profilaktyka wad postawy u dzieci

Nabyte wady postawy to powszechny problem wśród dzieci. Zapobieganie ich powstawaniu oraz ich leczenie to trudne zadanie – wymaga nie tylko właściwej diagnostyki i rehabilitacji, ale przede wszystkim edukacji rodziców i opiekunów. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

W trosce o zdrowie dzieci mieszkających w województwie Podlaskim – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – został ogłoszony konkurs z poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na wsparcie projektów związanych z profilaktyką nabytych wad postawy u dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie? Przede wszystkim te, które realizują „Program profilaktyki nabytych wad postawy skierowany do dzieci w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego”. W konkursie chodzi m.in. o zapewnienie edukacji dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 5-6 lat, a także dla uczniów szkół podstawowych, jak również o badania diagnostyczne, leczenie i rehabilitację tych dzieci, u których stwierdzono wady postawy.

Konkurs to szansa dla tych, którzy dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich, chcą wspomóc rozwój profilaktyki nabytych wad postawy u dzieci i rozwinąć własną działalność w tym zakresie. Jest adresowany do wszystkich podmiotów (z wyłączeniem osób fizycznych), w tym m.in. publicznych i prywatnych instytucji opieki medycznej czy integracji społecznej, a także jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Pula dofinansowania przeznaczona do podziału między wybranymi w konkursie instytucjami wynosi aż 8 milionów złotych. Nie czekaj – nabór wniosków potrwa do 20 sierpnia tego roku!