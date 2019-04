Profesor: Strajk nauczycieli w czasie egzaminów jest bardzo nie w porządku

Przewodniczący Kolegium IPN prof. Wojciech Polak zauważył, że "młodzież cały rok przygotowywała się do egzaminów, a teraz ma wreszcie zdawać". Jeśli przez strajk nie będą mieli takiej możliwości, zdaniem profesora może nastąpić erozja autorytetu nauczycieli.

"Jeżeli nie zwycięży zdrowy rozsądek to w przyszły poniedziałek będę przeprowadzał egzamin w jednej ze szkół podstawowych w moim regionie" - zadeklarował na Facebooku prof. Wojciech Polak, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Strajk nauczycieli. "Niedofinansowanie oświaty to problem"

Przewodniczący Kolegium IPN stwierdził, że niskie płace i niedofinansowanie oświaty to poważny problem. Podkreślił jednak, że organizowanie strajku w czasie egzaminów, gdy "młodzież, która często cały rok przygotowywała się do nich, ma je teraz zdawać, jest bardzo nie w porządku”.

Profesor uważa, że nauczyciele cieszą się w Polsce wysokim autorytetem. Ocenił, że jest to jeden z zawodów powszechnie szanowanych. Zaznaczył jednak, że organizowanie strajku nauczycieli w tak ważnym dla uczniów okresie może doprowadzić do erozji tego autorytetu. - Moim zdaniem nie jest to dobre posunięcie – podsumował