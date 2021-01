Profesor Matyja: Szczepionkę powinniśmy traktować jak wodę i chleb

W programie Newsroom Wirtualnej Polski odbyła się debata na temat skuteczności akcji szczepień, w której udział wzięły znane autorytety ze świata medycyny. Na pytanie o aferę szczepionkową zdecydował się odpowiedzieć prof. Andrzej Matyja, chirurg i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przyznał on, że paradoksalnie niezbyt fortunne zaszczepienie kilku celebrytów poza kolejnością sprawiło, że Polacy znacznie bardziej zainteresowali się tematem szczepień i deklarują większą chęć przyjęcia preparatu. Jednocześnie profesor uczula na marnotrawstwo, do którego dochodzi podczas akcji. - Społeczeństwo powinno wiedzieć ile szczepionek zostało zmarnowanych. To się może zdarzyć gdzieś sporadycznie, na skutek pękniętej probówki. Musimy do tego podchodzić tak jakby chodziło o pokarm niezbędny do przeżycia. O wodę i chleb - przekonywał naukowiec.

