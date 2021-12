Profesor Horban: nauczyciele powinni być szczepieni obowiązkowo

- Niektórzy tłumaczą, iż "są ludźmi wolnymi i wolą sobie zachorować, nie będą się szczepić". To jest śmierć na własne życzenie. Mamy do czynienia ze szczepieniami od mniej więcej 200 lat. Po II wojnie światowej wprowadziliśmy bardzo dużo szczepień na wiele chorób, które teraz prawie nie występują. Nagle zamiast się zaszczepić, ludzie wymyślają rozmaite teorie, które budzą nasze najżywsze zdziwienie, ale co gorsza, przekładają się na liczbę zgonów. To jest coś niezrozumiałego dla lekarzy. Na litość boską, no szczepmy się – zaapelował gość TVN24.