Prof. Wojciech Maksymowicz złożył ważną deklarację. Reakcja Jarosława Sellina

Prof. Wojciech Maksymowicz, członek Porozumienia, który wystąpił z klubu parlamentarnego PiS, zapowiedział, że nie będzie już startował w wyborach z listy tej partii. - Ubolewam nad tym. Znamy się z prof. Maksymowiczem jeszcze z czasów rządu AWS. Ja byłem wtedy rzecznikiem prasowym, on - ministrem. Bardzo go cenię. Ale takich wyborów życiowych dokonał, takich osądów politycznych dokonał. Ubolewam nad tym. Szkoda, że się rozstajemy, ale to jest jego decyzja - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin.

